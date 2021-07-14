РИАМО - 14 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило карту пляжей Подмосковья, где можно купаться. Карту можно посмотреть по ссылке.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону увеличило список водоемов, где можно безопасно купаться. Все водоемы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, они прошли паразитологическую проверку.

Так, купаться можно на пляже на Суворовских прудах в городском округе Фрязино, в пруду в зоне отдыха «Горчухино» в Наро-Фоминске, в пруду в районе земельного участка №62 по улице Первомайской в рабочем поселке Запрудня и так далее.

В зонах отдыха у воды работают центры пляжных и водных развлечений: прокат каяков, вейкбординг, водные лыжи и многое другое.

На минувших выходных самыми посещаемыми пляжами были Волкуша (Лыткарино), Новоалександрово (Мытищи), Сенеж (Солнечногорск), Сестрорецкий (Клин), Солнечный берег (Талдомский округ), Авангард (Электросталь).

Пляжи в Московской области благоустраивают. В частности, туда завозят белый кварцевый песок.

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