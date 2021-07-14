РИАМО - 14 июл. С приходом в столицу аномальной жары пассажирам станций Московского метро и МЦК раздали более 31 тыс. бутылок с водой, это порядка 15,5 тыс. литров, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы раздаем воду на тех станциях, где температура воздуха достигает 28 градусов тепла. Сегодня, например, это свыше 20 станций. Их список постоянно меняется в связи с тем, что наши специалисты мониторят температуру», - сказала заместитель руководителя пресс-службы департамента Анна Лапушкина.

За ситуацией на станциях непрерывно следят сотрудники Единого диспетчерского центра.

Лапушкина также рассказала о том, что делать с неработающим кондиционером в вагоне метро.

«Пассажирам необходимо сообщить о неисправности по номеру телефона 3210 или написать чат-боту в Telegram. Информацию предадут специалистам и проблема будет устранена», - заключила Лапушкина.

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