РИАМО - 14 июл. Сотрудники Московского авиацентра с начала текущего года спасли 287 человек, экстренно доставив их на вертолетах в медучреждения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

За это время вертолеты совершили 164 вылета для эвакуации пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренной госпитализации больных. В любую точку города человека доставят за 10-15 минут.

Пожарные вертолеты ликвидировали 9 возгораний. На место происшествия 306 раз выезжали спасатели авиацентра. Провели также 400 вылетов для мониторинга пожароопасной остановки. Данные разведки передаются оперативным службам.

Всего в Москве работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. В их распоряжении находятся более 550 единиц техники и 11 вертолетов.