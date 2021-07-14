РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Волонтеры подмосковного Подольска 15 июля проведут сбор продуктов для онкобольных горожан в ТЦ «Остров сокровищ», сообщается в группе «#ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерское движение «ДоброМир» совместно с благотворительным фондом «Поколение 2012» запускают акцию «Мы-вместе» по сбору средств личной гигиены и продуктов питания для передачи пожилым жителям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Акция будет проходить 15 июля с 13:00 до 17:00 по адресу: улица Ленинградская, дом 7 (ТЦ «Остров сокровищ»). Все желающие смогут приобрести необходимые вещи из списка в брошюрах, которые при входе будут раздавать волонтеры, и передать нуждающимся горожанам.