РИАМО - 14 июл. Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал закрыть летние веранды ресторанов в связи с грозой, которая ожидается в городе, сообщает ТАСС.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 14 июля ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — сказали в пресс-службе департамента.

Перед грозой все конструкции рекомендуют укрепить, а зонты закрыть.

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы и дождя до конца дня 14 июля.

Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать маневров. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и следить за детьми.

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