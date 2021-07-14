РИАМО - 14 июл. В столице понизилась температура воздуха, по данным станции на ВДНХ, она упала до 32,6 градуса тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До повторения рекорда температуры для 14 июля, установленного в 1951 году в Москве, не хватило менее 1 градуса, тогда синоптики зафиксировали +34,1 градуса тепла. Воздух на ВДНХ в среду прогрелся до +33,6 градуса.

В Москве и области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 21 часа 15 июля из-за аномальной жары.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение с 15 часов среды и до конца дня из-за грозы, дождя и порывов ветра до 15 м/с.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>