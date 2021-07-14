РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. На предприятии по производству и ремонту гидроаппаратуры для различных отраслей промышленности в Люберцах работает более 500 человек, сообщил министр спорта и физической культуры Московской области, куратор МЦУР Роман Терюшков.

Терюшков совместно с главой Люберец Владимиром Ружицким посетил предприятие группы компаний «РГ».

«С продукцией предприятия сталкивается каждый гражданин, предприятие уникально в том, что оно разрабатывает свои системы гидравлики. Мы видим на шасси КамАЗ - те мусоровозы, которые ездят в Московской области, в РФ, производятся здесь, у нас, в Люберцах. И отрадно, что есть инженеры, которые постоянно разрабатывают новые агрегаты и машины», - сказал Терюшков.

Он отметил, что на предприятии разработали уникальный бункер на базе КамАЗ.

«Сейчас это все проходит обкатку и в ближайшее время запустится в массовое производство. Здесь работают порядка 500 человек - это те люди, создающие машины, которые используются нашими мусоровозами», - добавил Терюшков.