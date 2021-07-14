РИАМО - 14 июл. В министерстве труда и социальной защиты России рассказали, что получить единовременную выплату на школьника в размере 10 тыс. рублей перед началом учебного года можно на банковскую карту любой платежной системы, сообщает Газета.ru.

В ведомстве уточнили, что так как выплата единовременная, то карту платежной системы «Мир» заводить не обязательно.

Заявление на выплату рассматривается в течение 5 рабочих дней. Первые выплаты начнут поступать с 16 августа.

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной единовременной поддержке семей с детьми.

Родители детей 6-18 лет могут один раз получить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. В Пенсионный фонд за выплатой нужно обратиться со 2 июля до 1 ноября 2021 года.

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