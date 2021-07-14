РИАМО - 14 июл. Автомобили «ВАЗ» и Range Rover столкнулись на Северо-Восточной хорде в сторону центра, в результате ДТП пострадала и госпитализирована пассажирка «ВАЗ», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, водитель «ВАЗ» остановился из-за технической неисправности в крайней левой полосе. После этого в него врезался водитель Range Rover, который двигался в той же полосе.

По факту происшествия проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Движение свободно только по одной полосе. Водителям советуют объезжать данный участок. На фото, опубликованном Дептрансом Москвы, видно, что легковой автомобиль сильно поврежден после аварии, а сзади стоит машина скорой помощи.

Сейчас дорожную загруженность в Москве оценивают в 4 балла из 10 возможных. Горожанам рекомендуют воздержаться от поездок в сильную жару.