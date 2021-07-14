РИАМО - 14 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком меры, которые помогут выполнить президентскую программу социальной газификации быстрее, эффективнее и финансово стабильно.

«Президентская программа «Социальная газификация» сейчас один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья. По нему мы до конца 2022 года проведем газ к участкам 300 тыс. жителей. И тут очень ощутимую поддержку нам оказывает федеральный центр», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Одной из указанных мер Воробьев назвал упрощение процедуры на уровне документации.

«Мы направили правительству ряд предложений, которые помогут снять избыточные административные барьеры: это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование. Такие меры напрямую ускорят газификацию», - отметил губернатор.

Воробьев добавил, что также важна реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей.

«Это «узкие места» - у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить. Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны «Газпрома», - рассказал глава региона.

Также Воробьев отметил важность финансовой поддержки.

«Президент на недавней прямой линии указывал на то, как сильно дорожают строительные материалы. Страшной станет ситуация, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70-150% - тогда вырастет стоимость и всей программы. Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства», - пояснил Воробьев.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке. Подключать к газу будут всех, у кого недвижимость оформлена официально.

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