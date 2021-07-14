РИАМО - 14 июл. Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била, настоящее имя - Эдуард Биль, по вине которого в ДТП пострадала женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Блогер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

1 апреля 2021 года Биль, управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Новинскому бульвару в Москве со скоростью 115 км/ч, превышая установленный скоростной режим.

Нарушая правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП женщина за рулем Volkswagen получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Биля к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Он также лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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