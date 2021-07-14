РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов вручил муниципальную награду 88-летнему сотруднику «Водоканала» Подольска Эдуарду Фрадину, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Фетисов побывал с визитом в МУП «Водоканал» Подольска. В начале он осмотрел обновленные очистные сооружения, реконструированные в 2020 году по федеральному проекту по оздоровлению Волги и госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Затем депутат встретился с коллективом предприятия в главном офисе МУП «Водоканал». На встрече он поблагодарил работников за преданность делу, вручил муниципальную награду старейшему работнику предприятия - 88-летнему Эдуарду Фрадину.