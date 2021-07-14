РИАМО - 14 июл. В Ленинском городском округе продолжается летняя оздоровительная кампания. На базе образовательных учреждений в июле работают 4 лагеря с дневным пребыванием, которые посещают 95 детей школьного возраста, в том числе, порядка 40% из них получили путевки бесплатно, как льготная категория, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже на этой неделе 85 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся в выездные лагеря Крыма и Подмосковья - путевки предоставлены бесплатно. В Крымском лагере «РИО» на берегу Каркинитского залива отдохнут 32 ребенка, а в Пушкинском округе - 53. Школьников ждет интересная и увлекательная лагерная смена длиною в 21 день, новые друзья, масса ярких впечатлений.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 10 образовательных учреждениях муниципалитета работают дистанционные площадки, реализующие краткосрочные образовательные программы различной тематической направленности.

«Мы стараемся использовать различные форматы для организации детского отдыха: работают лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях, более 80 школьников смогут отдохнуть по льготным путевкам в выездных лагерях в Подмосковье и на Черном море. Всего этим летом планируется оздоровить свыше 8 тысяч детей и подростков», - отметил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.