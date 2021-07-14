РИАМО - 14 июл. Сергей Федоров стал главным тренером хоккейного клуба ЦСКА. Он смени на посту Игоря Никитина, возглавлявшего клуб с мая 2017 года, сообщает Газета.ru.

Федоров с 2013 года является членом наблюдательного совета ЦСКА.

Ранее он в составе «Детройт Ред Уингз» сыграл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге. Трижды за этот период клуб становился обладателем Кубка Стенли.

В 1994 году Федорова признали самым ценным игроком НХЛ – он первым из европейцев получил приз «Харт Трофи».

Хоккеист также входил в состав клубов «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». В период игры в НХЛ он провел 248 матчей и набрал 1179 очков.

Стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной, а также обладателем серебряной и бронзовой медали Олимпийских игр.

Карьера игрока завершилась в 2012 году в магнитогорском «Металлурге».

В 2015 году Федорова включили в Зал хоккейной славы. В 2017-м спортсмен вошел в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.