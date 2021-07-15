В июне 2021 года началось строительство первого участка веломаршрута Москва – Санкт-Петербург общей длиной около 1200 километров. Работы на начальном этапе охватывают участок от Яхромы до Дубны, маршрут будет проходить вдоль канала имени Москвы. Подробнее об амбициозном проекте – в материале РИАМО.

Веломаршрут Velo One

Масштабный проект – это первый туристический веломаршрут под названием Velo One, протяженностью около 1200 километров. Он должен соединить Москву и Санкт-Петербург.

Инициатором и спонсором проекта стала инвестиционная компания Millhouse Романа Абрамовича, которая обратилась в консалтинговую компанию «КБ Стрелка» для разработки мастер-плана маршрута. В него входит комплексный анализ территорий маршрута, сбор мнений локальных велоактивистов и велосообществ страны, работа с европейской велоассоциацией и организация совместной экспедиции велоактивистов с проектом с Let’s bike it!

В сентябре 2020 года была отправлена исследовательская велоэкспедиция Let’s bike it! вместе с «КБ Стрелка». Она продлилась 16 дней, протяженность маршрута составила 1150 километров. Велоэкспедиция прошла по маршруту Конаково – Тверь – Торжок – Кувшиново – озеро Старый Сиг – озеро Селигер – Демянск – Старая Русса – Шимск – Великий Новгород – река Оредеж – Гатчина – Павловск – Пушкин – Санкт-Петербург.

Целью экспедиции была трассировка маршрута, исследование его туристического потенциала и проблемных участков.

«Прошедшая велоэкспедиция – начальная стадия первого в России исследования велоинфраструктуры такого масштаба. Далее на основе отзывов участников велозаезда, профессионалов и неравнодушных велолюбителей, которые поделились идеями на сайте, будет уточняться трассировка маршрута в рамках разработки мастер-плана. Мы хотим, чтобы будущая велотрасса была безопасной для велопутешествий и проходила в удалении от автодорог», – рассказала партнер «КБ Стрелка» Варвара Мельникова.

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Единая туристическая сеть

Как рассказал куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it! Владимир Кумов порталу «Мослента», активисты более десяти лет работали над этим маршрутом в своих велоклубах. Еще тогда задача была максимально развести автомобильные и велосипедные потоки, проложив маршрут по живописным местам с интересными достопримечательностями.

«Популярность велопутешествий в мире с каждым годом растет. Это активный вид отдыха, позволяющий поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и одновременно наслаждаться культурным и природным богатством нашей страны. Мастер-план маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом и его дальнейшая реализация станет настоящим прорывом для велопутешественников, создав уникальный туристический продукт, объединяющий ключевые достопримечательности двух столиц и соседних регионов», – рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Так же в Федеральном агентстве по туризму подчеркнули, что создание данного обустроенного веломаршрута позволит объединить территории в туристическую сеть и стать первым национальном проектом в области велотуризма.

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Инфраструктура велотрассы

По словам Владимира Кумова, на маршруте будут созданы дополнительные места для питания и ночлега. Для открытия точек питания планируется привлекать местных жителей, что будет способствовать развитию локальной экономики.

В будущем на маршруте появятся навесы от дождя – каждые 10-15 километров, а затем и веломастерские.

Куратор Let’s bike it! рассказал, что на железнодорожных станциях должны появиться сервисы для велосипедистов, чтобы любой желающий мог приехать без велосипеда, взять его в аренду и поехать кататься по маршруту.

Что касается покрытия трасс, то в небезопасных местах возле автодорог проложат асфальтированные велодорожки, а в природных ландшафтах возможны альтернативы в виде мелкой гравийки.

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Что туристов ждет на маршруте

На маршруте велосипедисты смогут увидеть множество церквей, усадеб, музеев. Любители природной красоты смогут насладиться красивыми пейзажами, сосновым лесом с брусникой в Тверской области, озером Селигер и многими другими достопримечательностями.

Создатели проекта стремятся к европейскому стандарту. Данный маршрут будет доступен велосипедистам самых разных возрастов и подготовки, а поездки будут максимально комфортными и безопасными.

Проезжать весь маршрут за раз необязательно – можно выбрать понравившийся участок пути. Для непрофессионалов велоспорта Владимир Кумов рекомендует закладывать от двух до трех недель, чтобы успеть осмотреть достопримечательности.

Реализовывать весь проект будут около десяти лет. Первый отрезок с асфальтированным покрытием строится сейчас вдоль канала имени Москвы. Уже в 2021 году первые туристы смогут проехать по нему, чтобы оценить принцип работы будущей велотрассы.

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