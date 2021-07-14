РИАМО - 14 июл. Роль общественного контроля за дистанционным электронным голосованием на выборах необходимо укрепить, это позволит повысить уровень доверия к такой форме голосования, считает член Общественной палаты РФ, глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов.

В рамках круглого стола «Выборы-2021: нововведения, информационная открытость и общественный контроль» Виноградов пояснил, в чем корни недоверия к процедуре дистанционного электронного голосования.

«Мы понимаем, что проблема доверия к такой форме голосования заключается во многом в том, что в отличие от традиционной формы голосования - понятного ощутимого процесса голосования с бумажными бюллетенями - электронный бюллетень невозможно пощупать, визуально проконтролировать подсчет, перепроверить, опять же, недоверчивыми представителями кандидатов», - сказал Виноградов.

По его словам, задача общественного контроля – это работа в направлении минимизации случаев принуждения к дистанционному электронному голосованию, случаев контролируемого голосования, взлома госуслуг и ложного доступа к ним, а также минимизации возможности проголосовать за другого, используя допуск к личному кабинету.

Виноградов также подчеркнул важность выработки опыта и устранения форм злоупотребления, важность расширения возможностей избирателей по участию в голосовании.

«Очевидно, что любая форма голосования содержит в себе возможность злоупотреблений. В том числе, и на избирательном участке при голосовании бумажными бюллетенями. Поэтому потенциальная возможность какого-либо воздействия не может служить основанием отказа от дистанционного электронного голосования в условиях стремительной цифровизации, а главное, реальной востребованности этой формы голосования среди избирателей», - отметил экперт.

Также Виноградов добавил, что основные претензии к дистанционному электронному голосованию строятся на допущении, что при его использовании отсутствует конфиденциальность волеизъявления.

«По мнению критиков, работодатель принуждает к голосованию, избиратель подозревает, что несмотря на блокчейн, все результаты могут быть известны, поэтому голосует «как надо», а не как хочется. Таким образом, сочетание недоверия к современным технологиям и неграмотного подхода позволяет критиковать данную форму голосования как механизм воздействия на волеизъявление избирателей, хотя технических возможностей для злоупотреблений в дистанционном электронном голосовании попросту нет», - считает Виноградов.

По его словам, в этом вопросе есть большой потенциал для экспертного сообщества, общественности и избирательной комиссии в плане разъяснения избирателям того факта, что никто не может подсмотреть результат его голосования.

«В этом я вижу значимую роль общественности и экспертного сообщества», - заключил Виноградов.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных парламентов. Жители столицы будут участвовать в дополнительных выборах в Мосгордуму по двум избирательным округам.

На предстоящих выборах проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, в том числе Москвы.