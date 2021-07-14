РИАМО - 14 июл. В Ленинском округе продолжается проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году. К приемке представлено 69 учреждений, 59 из них - муниципальные, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комиссия, состоящая из представителей надзорных ведомств, муниципальной администрации, работников образования и науки, проверяет материально‐техническое состояние зданий, необходимое оснащение, соответствие нормам пожарной и антитеррористической безопасности, подготовку к обеспечению питания детей и благоустройство территорий.

«В рамках подготовки к началу учебного года мы проводим ремонтные работы в 20 образовательных организациях муниципалитета. На сегодняшний день в 7 из них ремонт уже выполнен. До 25 августа работы должны быть завершены в остальных учреждениях», - пояснил глава округа Дмитрий Абаренов.

1 сентября в школах Ленинского округа за парты сядут более 30 тыс. учеников.