РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Единый миграционный центр, расположенный в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска, могут переместить подальше от жилых домов, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Владимир Герасименко, директор ГБУ «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна, должностные лица УМВД России по Красногорску, управления по вопросам миграции областного ГУВД, сотрудники службы безопасности торговой сети «ОКЕЙ» встретились с жителями Путилкова.

Представители инициативной группы жителей микрорайона затронули проблемы, связанные с деятельностью Единого миграционного центра, размещенного на территории бизнес-парка «Гринвуд». В частности, по их словам, чтобы занять очередь на получение патента, иностранные граждане ночуют прямо на улице, возле жилых домов и на стоянке гипермаркета. Нередко между ними возникают конфликтные ситуации.

Герасименко подчеркнул, что в данной ситуации желание жителей и планы правительства Московской области совпадают. Регион заинтересован в наличии мощного центра, способного на высоком современном уровне оказывать иностранным гражданам услуги по оформлению документов. Сейчас бюджет области получает порядка 9 млрд рублей налогов от трудовых мигрантов. Если упростить процедуру, можно увеличить доходы бюджета.

В этой связи прорабатываются несколько вариантов для нового размещения миграционного центра вдали от жилых микрорайонов - или путем строительства нового здания, или путем аренды каких-либо неиспользуемых подходящих площадей.

В настоящее время в целях стабилизации миграционной ситуации полицией предприняты меры по обеспечению общественной безопасности в микрорайоне. В местный отдел полиции направлены дополнительные силы. Усиленные наряды полиции круглосуточно патрулируют жилой сектор микрорайона Новое Тушино, территорию, прилегающую к гипермаркету «ОКЕЙ» и бизнес-парку «Гринвуд». Кроме того, на территории Путилкова увеличено количество видеокамер «Безопасный регион» для мониторинга обстановки и оперативного принятия необходимых мер.

Для ликвидации очередей и увеличения пропускной способности время приема для оформления патентов увеличено до максимума (по принципу - до последнего посетителя), организована работа центра в выходные дни.

По итогам встречи с инициативной группой граждан была достигнута договоренность о продолжении диалога и определена дата следующей встречи.