РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Предприятие «Подольский троллейбус» вошло в топ-10 лучших перевозчиков Подмосковья по итогам II квартала 2021 года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подвело итоги работы перевозчиков общественного транспорта за II квартал 2021 года, в рейтинг лучших вошли 10 перевозчиков, задействованных в транспортном обслуживании населения, в их числе и МУП «Подольский троллейбус».

Подольское предприятие в мае текущего года отметила 20-летний юбилей.