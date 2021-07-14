РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Подпорную стенку и площадку для воркаута на набережной в подмосковном Красногорске отремонтируют до конца августа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Ремонтные работы пройдут по двум адресам: Павшинский бульвар, 17 и улица Головкина, 7. Планируется благоустроить две зоны площадки воркаута и подпорную стенку вдоль набережной.

«Эту часть Павшинской поймы ранее не реконструировали, мы получали много жалоб от жителей по подпорным стенкам, которые разрушились из-за отсутствия ремонта. Администрация запланировала здесь капитальный ремонт подпорных стенок и площадки воркаута», – сказал заместитель главы администрации Всеволод Волосевич.

Он отметил, что ремонт завершится к концу августа и будет реализован на средства, сэкономленные после проведения торгов.

Подрядчики приступили к работам на прошлой неделе. По адресу: Павшинский бульвар, 17 будет проведено комплексное благоустройство. В частности, для удобства жителей и семей с детьми будут организованы новые ступеньки и пандусы для маломобильных групп населения.

«Сейчас ремонтируем площадки для воркаута – их будет две: на одной установим тренажеры, а на другой – турники, брусья, скамейки», – пояснил заместитель директора МКУ «Единая служба заказчика» Михаил Красюк.

По его словам, в данный момент ведут демонтажные работы подпорных стенок. На них в ближайшее время наклеют новую плитку, покрасят поручни, а также отремонтируют ступени.

На данный ремонт будет выделено 8 млн рублей.