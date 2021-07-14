РИАМО - 14 июл. Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило в администрацию Орехово-Зуевского городского округа предупреждение о недопустимости организации фестиваля на территории заказника «Гуслицкий». Это нарушит режим особой охраны его территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что неустановленные лица планируют организовать здесь массовое мероприятие с 23 по 25 июля.

«О намерениях организаторов мы узнали в результате мониторинга социальных сетей. По имеющейся информации, на территории заказника хотят провести музыкальный фестиваль, идет подготовка к возведению сцены и даже временного кинотеатра!» - рассказал заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Подобные действия нарушают запрет на массовые мероприятия, введенный в связи с пандемией коронавируса, и режима особой охраны. Он запрещает использовать территорию заказника для отдыха, движения, стоянки транспорта, разведения костров и нарушение мест обитания местной фауны.

Разин добавил, что заказник уже и так подвергается негативным воздействия со стороны трассы Московского большого кольца и заезда на территорию квадроциклистов.

Тем временем заказник имеет большую ценность. На его территории обитают 280 видов сосудистых растений, 49 видов птиц и 12 – млекопитающих. Среди них 20 видов занесены в Красные книги России и области.