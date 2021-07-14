РИАМО - 14 июл. В Подмосковье идет реализация проекта «Чистая вода», который повысит качество воды в особо проблемных городских округах, за 6 лет 2 млн жителей получили доступ к качественной воде, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«За последние 6 лет для 2 млн жителей Московской области была реализована эта программа («Чистая вода» - ред.)», — сказал Велиховский.

В 48 округах модернизируется 396 объектов. В целом, по данным Роспотребнадзора, обеспеченность чистой водой в Подмосковье выросла с 83% до 92,5%.

Велиховский отметил, что перед началом работ специалистами были проанализированы жалобы жителей на качество воды и по итогам отмечено 11 городских округов, где необходима модернизация, определено 19 объектов для реализации в 2021 году.

Реализация проекта с начала года была сделана в трех городских округах - Дзержинский, Одинцово и Зарайск. Более 90 тыс. жителей получили качественную воду.

Министр отметил, что на сегодняшний день открыто 3 этапа водовода в Дзержинском, обеспечены чистой водой более 60 тыс. жителей. Данный городской округ полностью обеспечен качественной водой. В Одинцовском округе в июле был запущен ВЗУ-1 мощностью 6,5 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, впереди предстоит ремонт и строительство сети водоснабжения в Железнодорожном, строительство водовода в Богородском, возведение наносной станции в Люберцах и строительство двух водозаборных узлов во Фрязине. Объекты планируется запустить уже в 2021 году.