РИАМО - 14 июл. Симоновский суд Москвы приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении бывшего сотрудника полиции Ивана Князева, он в пьяном состоянии стрелял из травматического пистолета и попал в ногу 13-летней девочке, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В ночь на 6 декабря 2020 года Князев будучи сотрудником полиции не при исполнении служебных обязанностей находился возле дома на Судостроительной улице. Он в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок. Мужчина умышленно произвел не менее 4 выстрелов из собственного травматического пистолета.

Один из выстрелов Князева попал в ногу 13-летней девочке. Ее госпитализировали, серьезных травм она не получила.

Ранее суд приговорил Князева к условному наказанию, но прокуратура подала апелляцию. Решение отменила судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда. Дело вернули на рассмотрение.

Его также лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на тот же срок.