РИАМО - 14 июл. На строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки начали строительство выхода к подземному переходу. По нему можно будет выйти к одноименной станции МЦД-1. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время завершены работы по устройству ограждающих конструкций котлована пешеходного выхода, который будет интегрирован с подземным переходом возводимого вестибюля железнодорожной платформы Лианозово МЦД-1», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что выход со станции подземки в переход под путями Савеловского направления Московской железной дороги позволит сформировать новый транспортно-пересадочный узел. ТПУ соединит подземку, наземный общественный транспорт и МЦД-1.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — управляющая компания по возведению новых станций и линий столичной подземки) Юрий Кравцов отметил, что на всех 3 станциях участка продления «салатовой» ветки метро ведут активное строительство.

Кравцов рассказал, что на станции «Лианозово» на финальном этапе находятся разработка грунта и работы по креплению котлована. Проводят монолитные работы. Ограждающие конструкции котлована готовы на станции «Улица 800-летия Москвы», на конечной станции участка – «Физтех» - выполнены почти на 25%.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Лианозово», которая находится на участке продления «салатовой» ветки метро в поселок Северный. Мэр отметил, что работы ведут полным ходом, возвели большую часть тоннелей. До ноября проходку всех тоннелей должны закончить.

Согласно плану, в 2023 году все три станции должны быть открыты одновременно. Рядом со станцией «Лианозово» проходит МЦД-1. Там появится единый транспортно-пересадочный узел.

Продление Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный за МКАД повысит транспортную доступность прилегающих районов, разгрузит дороги (в первую очередь Дмитровское шоссе) и северные участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской веток подземки.