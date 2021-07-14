РИАМО - 14 июл. Министерство жилищной политики Подмосковье выдало разрешение на строительство двух фармацевтических складских комплексов в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Здания построят на 31-м км автодороги М8 Холмогоры. Они предназначены для приемки, хранения и выдачи готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Также в зданиях будут проводить подготовку и отправление фармацевтической продукции на дальнейшую реализацию. Складские помещения оснастят современным оборудованием и техникой. Их общая площадь - более 53 тыс. «квадратов».

«Строительство 2 фармацевтических складских корпусов позволит создать 1159 рабочих мест в городском округе. Объект находится на сопровождении персональных менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Объем инвестиций на реализацию данного проекта составит свыше 2,3 млрд руб.