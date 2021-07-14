РИАМО - 14 июл. Граничащие с лесными массивами муниципалитеты находится на усиленном контроле ГУ МЧС по региону, с главами этих образований ведется взаимодействие, сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов.

«Мы заблаговременно начали подготовку к пожароопасному периоду. Мы с коллегами провели большую работу в плане привентивных мероприятий. Все муниципальные образования, граничащие с лесом, взяты на учет. В эти муниципальные образования были направлены дорожные карты, чек-листы, чтобы руководители СНТ могли самостоятельно, помимо наших проверок, готовиться к пожароопасному сезону», - сказал Андямов.

Он добавил, что в ведомстве провели масштабные учения, в ходе которых были отработаны все вопросы взаимодействия систем управления.

В настоящие время для борьбы с потенциальными пожарами сформирована группировка из 19 тыс. личного состава и 5 тыс. единиц техники. В это количество входят силы ГУ МЧС, лесного хозяйства и подразделения Мособлпожспаса.

Андямов напомнил, что 90% лесных пожаров случается из-за человеческого фактора.

В подмосковные леса с понедельника по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта из-за высокой пожароопасности, установившейся в регионе.

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