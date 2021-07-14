РИАМО - 14 июл. Из-за неблагоприятных погодных условий власти Подмосковья ограничили посещение лесов, но жителей не будут штрафовать, если их путь от работы до дома проходит через земли лесного фонда, сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Мы ввели ограничение на разведение костров на землях лесного фонда. На сегодняшний день нельзя приходить в лес, как это принято у населения <...> Сухая погода стоит достаточно долго, возгорания происходят мгновенно», — сказала Казимир.

Она подчеркнула, что если путь жителя от работы до дома или от станции проходит через земли лесного фонда, то его никто не будет останавливать и штрафовать.

В подмосковные леса с понедельника по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта из-за высокой пожароопасности, установившейся в регионе.

Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах - установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни, по данным прогноза Гидрометцентра России.

С начала пожароопасного периода в подмосковных лесах было зафиксировано порядка 120 пожаров, их число снизилось по сравнению с 2020 годом.

Ограничение посещения лесов в Подмосковье: что это значит и за что могут оштрафовать>>