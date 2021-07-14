РИАМО - 14 июл. Рабочие приступили к благоустройству Немчиновского пруда, расположенного в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Немчиновский пруд — одно из главных мест в одноименном подмосковном селе. В этом году будет благоустроена парковая зона возле пруда.

«В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Немчиновка в начале июля мы приступили к благоустройству территории вокруг Немчиновского пруда. Сделаем пешеходную зону вокруг пруда, набережную, пирсы, мостики для рыбаков, лестничные спуски к воде – в общем все, чтобы жителям было комфортно тут отдыхать», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Проект Немчиновского пруда предусматривает благоустройство набережной из древесно-полимерного композита, размещение площадок отдыха у воды на основных видовых точках, а также установку освещения и озеленение с помощью деревьев и кустарников. Общая площадь благоустройства составляет 4,6 га.

Сейчас у пруда проводят подготовительные работы - косят траву на береговой линии, вырубают самосев, демонтируют тротуар.