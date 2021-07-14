РИАМО - 14 июл. Московское областное отделение политической партии КПРФ подало документы в Избирательную комиссию Подмосковья для регистрации кандидатов на выборы в Мособлдуму. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии.

Были представлены документы единого списка кандидатов в депутаты регионального парламента.

В Мособлдуму избираются 50 депутатов на 5 лет. 25 депутатов избираются по единому округу, еще 25 – по одномандатным округам.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных парламентов. ЦИК РФ установил, что выборы пройдут в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.