РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова проинспектировала ход завершения строительства школы и детского сада в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Федотова провела выездное совещание с представителями администрации и застройщиками по контролю хода строительных работ на 2 инвестиционных объектах социальной инфраструктуры в городском округе Люберцы.

Первым объектом стала строительная площадка школы на 1 100 мест на территории ЖК «Томилино Парк» в поселке Мирный. Учебное заведение возводится за счет внебюджетных источников финансирования застройщиком ООО «Самолет-Томилино» (ГК «Самолет»). Строительство объекта находится в завершающей стадии. В данный момент ведется оформление документации, необходимой для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Министр дала поручение оказать содействие для скорейшего завершения всех процедур. Школу планируется открыть в сентябре текущего года.

Следующей точкой стал детский сад на 220 мест на территории ЖК «Люберцы Парк». Застройщик ООО «РегионИнвест», входящий в группу компаний «ПИК», ведет строительство за счет внебюджетных источников финансирования. Застройщику поставлена задача – увеличить темпы строительных работ и ускорить сроки ввода объекта. Детский сад планируется достроить и открыть в IV квартале 2021 года.

Выезды на строительные площадки проводятся министерством жилищной политики и лично главой ведомства Инной Федотовой на регулярной основе. Они позволяют понимать реальную картину хода строительства, контролировать степень готовности объектов и соответствие графику работ.