РИАМО - 14 июл. Рейтинг лучших перевозчиков общественного транспорта за II квартал 2021 года составило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В него вошли 10 компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Тройку лидеров составили две компании из Сергиева Посада – ИП Лебедева О. Б. и ИП Лебедева И. С., перевозчик ИП Долбилин А. В. из Наро-Фоминска.

На четвертом месте оказалась компания «Мострансавто», на пятом - ИП Еремеев Д. В, работающий в Сергиевом Посаде.

Шестую позицию занимает ООО «Автотрансмобил» из Раменского, седьмую – ООО «Фабула», перевозящая население в Люберцах.

Завершают топ-10 ООО «ТК ВЕЛЕС» из Можайска, ООО «Посадтрансавто» из Пушкино и МУП «Подольский троллейбус».

«В рейтинг лучших перевозчиков попали компании, у которых были самые высокие показатели по критериям, соответствующим правилам работы транспорта Подмосковья. В этот раз в рейтинге также учитывались налоговая задолженность перевозчиков и оплата штрафов», - рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Компании, продемонстрировавшие худшие показатели, обсудят на ближайшей рабочей группе.

Рейтинг работ перевозчиков формируется министерством транспорта каждый квартал. В нем учитывается соблюдения расписания, соответствие автобусов экологическому классу и брендингу транспорта Подмосковья, наличие расписания на остановках.

Кроме того, во внимание берут количество жалоб от жителей на портале «Добродел», число ДТП по вине водителей, долги по налогам и штрафам.