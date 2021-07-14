РИАМО - 14 июл. Работы по обводнению торфяников в городских округах Луховицы и Егорьевске завершат до 30 сентября, сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Все торфяники находятся под достаточным надзором и обводнены в достаточном объеме, что подтверждают сотрудники лесничеств. На сегодняшний день торфяные возгорания присутствуют, но на небольших площадях, не превышающих 10 соток», - сказала Казимир.

Она добавила, что возгорания тушат в день выявления. Обнаружение пожаров ведется с помощью авиапатрулирования и видеомониторинга.

В подмосковные леса с 12 по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта из-за высокой пожароопасности, установившейся в регионе.

Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах - установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни, по данным прогноза Гидрометцентра России.