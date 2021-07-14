РИАМО - 14 июл. Тоннелепроходка между станциями метро «Лианозово и «Физтех» строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии в столице выполнена более чем на две трети, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, правый перегонный тоннель пройден на 76%, а левый — на 71%. Он отметил, проходка началась в ноябре 2020 года и сегодня шестиметровые тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «Татьяна» и «Ирина» уже пересекли МКАД.

Завершена тоннелепроходка между станциями «Селигерская» и «Улица 800-летия Москвы». Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линий и станций столичной подземки) Юрий Кравцов добавил, что также пройден левый перегон между «Улицей 800-летия Москвы» и «Лианозово».

«В настоящее время продолжается проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» – его готовность оценивается на 73%. Работы ведет ТПМК «Клавдия», — добавил Кравцов.

На 3 станциях строящегося участка продления «салатовой» ветки идут активные работы. На новом участке Люблинско-Дмитровской линии протяженностью порядка 6 км расположатся 3 станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Продление «салатовой» ветки метро в район Северный за МКАД улучшит транспортную доступность прилегающих районов, а также снизит нагрузку на Дмитровское шоссе и на прилегающую улично-дорожную сеть, что позволит местным жителям экономить до 20 минут при поездках по городу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Лианозово», которая входит в состав участка.

«Работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей, до ноября месяца должны все тоннели быть пройдены. По плану, в 2023 году все три станции одновременно должны быть запущены», – отметил Собянин.

Он также отметил, что рядом со станцией «Лианозово» проходит МЦД-1, поэтому там будет формироваться единый транспортно-пересадочный узел.

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