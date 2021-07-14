РИАМО - 14 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду проконтролировал строительные работы станции столичной подземки «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

По словам столичного градоначальника, возведение этой ветки Мосметро идет полным ходом. Уже осуществлена проходка более 70% тоннелей. Специалисты трудятся на всех трех будущих станциях.

«Здесь, в «Лианозово», будет создан крупный пересадочный узел, объединяющий Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-1. Благодаря строительству этой ветки город станет ближе для 500 тыс. москвичей и жителей близлежащих городов Московской области», – подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее жители столицы поддержали на портале «Активный гражданин» идею о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в районы Лианозово и Северный. В голосовании приняло участие более 156 тыс. человек. Из них 84% проголосовало «за».

Строительство участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех» было начато в 2019 года. Участок длиной 6,9 км пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Изначально часть линии за МКАД планировалось построить в наземном исполнении. Но в начале прошлого года было принято решение построить перегон под землей.

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание порядка 500 тыс. человек. Оно коснется москвичей, которые проживают в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный Московской области, сократив время поездок по городу примерно на 20 минут.

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