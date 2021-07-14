РИАМО - 14 июл. Шесть подмосковных театров претендуют на получение престижной премии «Звезда театрала», дирекция премии уже завершила рассмотрение многочисленных заявок, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Заявки на участие принимали с января и до окончания театрального сезона. В результате сформирован лонг-лист из 19 номинаций, в который вошли 180 претендентов на награду.

Теперь зрителям предстоит уже голосованием определить, кто из номинантов войдет в осенний шорт-лист. А имена победителей по сложившейся традиции будут объявлены в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре Вахтангова.

Из 180 номинантов 6 подмосковных театров претендуют получить эту престижную театральную премию. Речь идет о королевском ТЮЗе, Московском областном театре кукол, театре-студии «Артель» (Подольск), Московском губернском театре, театре «ФЭСТ» (Мытищи) и Московском областном ТЮЗе.

Жители Московской области могут проголосовать за подмосковные театры на сайте журнала «Театрал».