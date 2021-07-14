РИАМО - 14 июл. Чтобы не стало плохо, жителям Подмосковья рекомендуют не пользоваться личным и общественным транспортом в часы пик в 35-градусную жару, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если поехать необходимо, то с собой обязательно нужно взять питьевую воды. Долго находиться на улице также опасно для здоровья. Попасть в пробку в машине или автобусе с плохой вентиляцией - еще опаснее.

Сейчас дорожная ситуация в регионе оценивается примерно в 4 балла из 10 возможных. Пробки появятся к 17 часам вечера.

Такая жара в Московском регионе является рекордной с 1951 года. МЧС объявило экстренное предупреждение об опасной погоде. В течение дня возможны местами сухие грозы. Во второй половине недели местами пройдут дожди.