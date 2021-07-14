РИАМО - 14 июл. ГУ МЧС России по Подмосковью предупредило жителей Московской области о грозе, дожде и порывистом ветре в среду во второй половине дня, сообщается на сайте регионального ведомства.

Осадки ожидаются с 15 часов и до конца суток. Чтобы избежать опасности, людям рекомендуют не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями.

Не стоит также разговаривать по телефону, ведь молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, стоять рядом с окном, по возможности нужно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Ранее в Москве и области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 21 часа 15 июля из-за аномальной жары.