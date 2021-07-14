РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июл. Полицейские в Королеве напомнили жителям о безопасности в сети, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Сотрудники УМВД России по Королеву совместно с членом Общественного совета при УМВД Сергеем Савиных провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!».

Участковые уполномоченные полиции и общественник рассказали местным жителям о наиболее распространенных способах обмана и необходимых мерах предосторожности.

Гражданам объяснили, как мошенники действуют по схемам: «Ваш родственник попал в беду» или «Ваша карта заблокирована». Стражи правопорядка рекомендовали быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-коды, а также не производить по просьбе незнакомых людей операции в банкоматах. Полицейские также раздали памятки всем участникам акции.