РИАМО - 14 июл. В 2021 году в Подмосковье не ожидается повторения ситуации с пожарами 2010 года. Все торфяники в регионе обводнены, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Летом 2010 года в Московском регионе установилась аномальная жара. Температура била рекорды, а над регионом висел смог от лесных пожаров.
«Я думаю, что формат 2010 года у нас совершенно точно не повторится. Потому что основная проблема 2010 года - это были большие торфяники, которые горели. <...> Эти территории на сегодняшний день полностью обводнены», - сказал Разин.
Он подчеркнул, что власти Подмосковья надеются не только на улучшение погодных условий, но и на сознательность граждан, так как причиной большинства пожаров является человеческий фактор.
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