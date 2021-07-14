РИАМО - 14 июл. В 2021 году в Подмосковье не ожидается повторения ситуации с пожарами 2010 года. Все торфяники в регионе обводнены, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Летом 2010 года в Московском регионе установилась аномальная жара. Температура била рекорды, а над регионом висел смог от лесных пожаров.

«Я думаю, что формат 2010 года у нас совершенно точно не повторится. Потому что основная проблема 2010 года - это были большие торфяники, которые горели. <...> Эти территории на сегодняшний день полностью обводнены», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья надеются не только на улучшение погодных условий, но и на сознательность граждан, так как причиной большинства пожаров является человеческий фактор.

Ограничение посещения лесов в Подмосковье: что это значит и за что могут оштрафовать>>