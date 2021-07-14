РИАМО - 14 июл. Число станций Московского метро, где можно получить бесплатно воду, увеличилось с 13 до 15, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Теперь воду можно взять на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии и на станции «Красные ворота» Сокольнической линии.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары бутылки с водой начали раздавать на следующих станциях метро: «Измайловская», «ВДНХ», «Текстильщики», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская», «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Бунинская аллея».

Также раздачу организовали пассажирам МЦК на станциях «Дубровка», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Панфиловская», «ЗИЛ», «Стрешнево», «Лихоборы», «Андроновка» и «Балтийская».

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