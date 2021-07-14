РИАМО - 14 июл. В столице проходит дополнительный период по государственному выпускному экзамену (ГВЭ), такая аттестация нужна для тех, кто не собирается поступать в вузы по окончании школы. На сдачу экзамена в дополнительный период зарегистрировались около 200 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Столичные выпускники 13 июля сдали государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку. 17 июля в Москве пройдет дополнительный ГВЭ по математике.

Экзамен по русскому языку также сдают дети-инвалиды. Для получения аттестата о среднем образовании им нужен только он.

«Всего на участие в ГВЭ в дополнительный период зарегистрировано около 200 участников. Они напишут экзамен в 4 пунктах на базе школ», – сказала руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Чтобы получить аттестат о среднем образовании, выпускникам 11 классов в России необязательно сдавать ЕГЭ. Те, кто не хочет поступать в вузы, могут сдать только два экзамена по русскому языку (2,5 часа) и по математике (2 часа).

В дополнительный период экзамены пишут те школьники, которые пропустили основной период по болезни, карантину, из-за участия в спортивных сборах и соревнованиях, конкурсах или по другой уважительной причине.

Предусмотрены и резервные дни для дополнительного периода ГВЭ – 3, 6, 13 и 15 сентября.

Консультацию по итоговой государственной аттестации о среднем образовании в Москве можно получить по телефону информационно-консультационного центра РЦОИ: +7 (499) 653-94-50.