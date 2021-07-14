РИАМО - 14 июл. Работы по строительству и реконструкции дорог в городском округе Лобня идут по графику, первый участок Лобненского шоссе планируют открыть в конце 2022 года, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В будущем году, к концу (2022 - ред.) года должны открыть первый, самый важный участок Лобненского шоссе. Это от Дмитровского шоссе до улицы Луговая в Лобне. Там, где у нас сейчас строится активно путепровод через железную дорогу», — рассказал Гержик.

По его словам, на сегодняшний день одна из самых больших дорожных строек в регионе — создание северного обхода Лобни. Эта дорога соединит Дмитровское и Рогачевское шоссе. Кроме того, ведется реконструкция Лобненского шоссе до аэропорта Шереметьево.

Гержик также добавил, что новые транспортные развязки в будущем позволят разгрузить трафик через Лобню.