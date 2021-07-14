РИАМО - 14 июл. Фирму «Стройград» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на поставку материалов для благоустройства в центре подмосковного Ногинска, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее общество заключило контракт на поставку товаров гидравлических и электрических систем, малых архитектурных форм в рамках благоустройства центральной части города Ногинск Богородского городского округа с МУП «Служба заказчика по ремонту объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры Богородского городского округа».

Учреждение расторгло с фирмой контракт в одностороннем порядке из-за нарушения его условий. Расторжение контракта прошло по всем правилам.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России ООО «Стройград» не представило доказательств устранения нарушений в установленный законом срок. Выслушав доводы лиц, антимонопольное ведомство решило включить фирму в реестр недобросовестных поставщиков.