РИАМО - 14 июл. Компания «Мострансавто» с начала года сдала на переработку более 2 тысяч шин утративших потребительский интерес, их общий вес составил свыше 62 тонн, сообщает пресс-служба компании.

Сдача проходила в соответствии с централизованным договором с компанией, занимающейся вывозом из филиалов и последующей переработкой и утилизацией использованных покрышек.

Наибольшее число – свыше 1 тыс единиц – пришлось на шины типоразмера 185/75R16C для автобусов малого класса.

Вся транспортная техника автопарка «Мострансавто» укомплектована всесезонными покрышками. Их обновляют в соответствии с потребностями.

Кроме того, за тот же период компания отправила на переработку более 33 тонн отработанного моторного и трансмиссионного масла.