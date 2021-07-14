РИАМО - 14 июл. В Подмосковье создано 76 гибротехнических комплексов систем обводнения торфяников, площадь системы составляет 73 тыс. га, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Эти системы расположены в 16 округах Подмосковья.

«На территориях, где расположены эти комплексы, находится 87 накопительных водоемов, протяженность сети каналов - более 970 км. Запас воды этих сооружений составляет 11 млн куб. м. В рамках плановых мероприятий мы мониторим запас воды. В случае нехватки организована принудительная подача из 14 дополнительных источников», - сказал Велиховский.

Он добавил, что в настоящее время воды достаточно для обводнения торфяников. В ежедневном режиме проводится осмотр территорий с использования квадрокоптеров.

Основная задача комплексов – накопление и удержание влаги в паводковые и дождевые периоды, регулирование уровня воды на площадях. В случае избытка влаги, это позволит иметь достаточные запасы воды в накопительных водоемах для подачи воды в каналы и для пожаротушения, а также поддерживать в рабочем состоянии подъездные пути для спецтехники.

В подмосковные леса с 12 по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта из-за высокой пожароопасности, установившейся в регионе.

Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах - установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни, по данным прогноза Гидрометцентра России.