РИАМО - 14 июл. ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение с 15 часов среды и до конца дня из-за грозы, дождя и порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте ведомства.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин. Грозы ухудшают видимость на дороге – это может привести к ДТП.

Водителям также советовали избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев.

Пешеходам нужно обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Помимо этого, нельзя оставлять детей без присмотра.

Ранее в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 21 часа 15 июля из-за аномальной жары.