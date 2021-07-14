РИАМО - 14 июл. Обслуживание пассажиров возобновится в терминале С столичного аэропорта Шереметьево с 23 июля, туда переведут международные рейсы, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Вылет первого рейса авиакомпании «Аэрофлот» запланирован на 23 июля по маршруту «Москва – Стамбул» в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.

Возобновление перелетов из терминала С связано с требованием пропускной способности терминальных комплексов из-за увеличения международных рейсов.

Пассажирам, сотрудникам авиакомпании «Аэрофлот» в терминале С будут также обеспечены условия в рамках противоэпидемических требований Роспотребнадзора.

«Возобновление полетов из терминала С - важное событие, которое свидетельствует о возвращении работы аэропорта в полномасштабный режим, задействуя при этом созданные нами самые современные и высокотехнологичные инфраструктурные мощности», - генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.

Терминал С объединен с терминалом B, которому присвоено 5 звезд от международного агентства Skytrax.