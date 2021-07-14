РИАМО - 14 июл. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что тем пассажирам, которые поднялись на борт самолета уже в нетрезвом виде, необходимо запретить наливать алкоголь в бизнес-классе, сообщает «Вечерняя Москва».

«Любой следующий бокал может привести к серьезным последствиям для других пассажиров», — сказал Зотов.

Запретить допуск к перелетам для выпивших граждан, по словам Зотова, будет неправильно и невозможно. Организовать тестирование на алкоголь в аэропортах будет слишком затратно, вырастет цена билета. Также далеко не факт, что данная мера отразится на безопасности перелетов.

Эксперт считает, что лучше визуально следить за людьми, которые проявляют агрессию, и не пускать на самолет их.

«Например, один человек выпил бокал вина и готов разнести самолет. А другой, допустим, по показаниям алкотестера, выпил бутылку вина и ведет себя тихо, спит весь полет. <...> Выпить-то можно, важно иметь контроль над собой», - подчеркнул Зотов.

Он согласен, что существуют и трезвые пассажиры, которые ведут себя агрессивно по отношению к окружающим и представляют опасность.

11 июля пассажир бизнес-класса самолета рейса Чита-Москва справил нужду в кресле. Известно, что пассажир был пьян, вел себя шумно. Ему сделали замечание, но это не помогло, и его пристегнули к креслу, а он там справил нужду.