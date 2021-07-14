РИАМО - 14 июл. Больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Ленинском (362), Одинцовском (337) городских округах, Балашихе (216) и Люберцах (134), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

94 заболевших зарегистрировали в Подольске, 85 – в Раменском округе, 82 – в Орехово-Зуевском округе, 78 – в Красногорске, 73 – в Пушкине.

По 62 случая выявили в Солнечногорске и Мытищах, 55 – в Шатуре, 53 – в Истре, 51 – в Химках, 50 – в Королеве, по 48 – в Воскресенске и Павловском Посаде, по 44 – в Жуковском и Чехове, 42 – в Дмитрове, 41 – в Ступино, 38 – в Домодедове.

В Лобне зафиксировали 34 случая, в Наро-Фоминске – 33, в Ивантеевке – 28, в Дзержинском и Реутове – по 25, в Краснознаменске – 24, в Коломне – 21, в Богородском округе – 20, в Щелкове – 18, в Электрогорске – 17.

16 заболевших выявили в Серпухове, по 14 – в Лотошине и Фрязине, 13 – в Егорьевске, 11 – в Клину, 7 – в Лыткарине, по 6 – в Долгопрудном, Волоколамске и Рузском округах, 5 – в Бронницах. По 4 – в Сергиево-Посадском округе и Электростали, по 3 – в Дубне, Лосино-Петровском и Шаховской, по 2 – в Кашире и Котельниках.

По одному случаю заражения Covid-19 зафиксировали во Власихе, Зарайске, Звездном городке, Луховицах, Можайске и Озерах.

Ни одного заболевшего за сутки не было в Талдоме, Рошале, Красноармейске, Серебряных Прудах, Черноголовке, Пущине, Молодежном и Противне.

Всего за сутки в Подмосковье выявили 2469 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 350 031. Из них умерли 6 797 человек. А выздоровели и выписались 281 454 гражданина.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Детский омбудсмен РФ заявила, что говорить о вакцинации подростков от Covid‑19 пока рано. В столице продолжают исследовать вакцину «Спутник V» для подростков 12–17 лет.

- Врач назвал категории граждан, которым прививка от Covid‑19 спасет жизнь. Есть также категории граждан, которым прививка абсолютно противопоказана.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1787 человек от Covid‑19. С начала пандемии в регионе зафиксировали 350 031 случай инфицирования коронавирусом.

- 109 пациентов с Covid‑19 умерли за сутки в столице. В Москве выявлено 3966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Еще 7519 человек выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки госпитализированы 1577 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.