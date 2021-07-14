РИАМО - 14 июл. В Московской области видеонаблюдение будут вести 3 982 камеры в Единый день голосования, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

2 175 камеры куплены за счет средств федерального бюджета и 1807 - на средства из региональной казны.

«Сегодня на заседании ЦИК России отдельный вопрос был посвящен видеонаблюдению на предстоящих выборах в сентябре. Принято решение, что оно будет осуществляться на протяжении всех трех дней голосования во всех 85 регионах, в 50 тысячах территориальных и участковых комиссий, где голосует 80% граждан», - говорится в сообщении.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных парламентов. ЦИК РФ установил, что выборы пройдут в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

В Единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Московской областной думы. В подмосковный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.